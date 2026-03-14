L’Astra Profile300LTIP est une lyre profile compacte IP65 équipée d’une source LED blanche de 300 W pour un flux de plus de 12 000 lumens. Dédié aux projections longues portées pour des applications en spectacle ou TV, ce luminaire offre un zoom de 3,9 à 44,1,1 °, appuyé sur une lentille frontale de 135 mm. Il dispose d’une trichromie CMJ et d’un CTO linéaire, de 12 filtres couleurs dichroïques additionnels, d’un système de couteaux asservis et d’un grand nombre d’effets superposables : roue de sept gobos rotatifs, deux prismes superposables (circulaire quatre facettes et linéaire quatre facettes), roue d’animation et Light Frost linéaire.