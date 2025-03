L’Astra Profile900 est une puissante lyre profile dotée d’une source LED blanche de 1 000 W offrant un flux de 43 000 lm. Très complète, la machine intègre un zoom de 5 à 52°, une lentille frontale de 185 mm, une trichromie CMJ + CTO linéaire, deux roues de sept gobos rotatifs, un prisme circulaire quatre facettes, un prisme linéaire six facettes, une roue d’animation, un iris et deux frosts linéaires. Elle offre une calibration MotiOs pour ses moteurs internes (mouvements, couteaux, zoom…) pour un écosystème précis et rapide. Une version HQ réduit le flux mais offre un IRC de 96.