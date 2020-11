AT-LP120X-USB BLUETOOTH

Audio-Technica a intégré la technologie Bluetooth à sa platine de référence, offrant un servomoteur à entraînement direct CC, un contrôle antipatinage dynamique réglable, une connectivité USB, un préamplificateur sélectionnable et une cellule de lecture. Pour l’utiliser, il suffit d’appairer n’importe quel périphérique d’écoute Bluetooth. La platine prend en charge le codec Qualcomm Bluetooth aptX et peut être utilisée comme platine filaire standard avec ses câbles RCA, connectée à un système de diffusion ou à une enceinte active. Elle peut lire des disques 33 1/3, 45 et 78 tr/min et est fournie avec une cellule de lecture AT-VM95E Dual Magnet avec pointe elliptique, compatible avec tout diamant de la série VM95 Audio-Technica. ■