ATH-M50xSTS et ATH-M50xSTS-USB

Ces casques de streaming Audio-Technica sont équipés de transducteurs à large membrane de 45 mm. Les deux modèles sont fournis avec les coussinets du M50x qui privilégient la qualité audio et l’isolation sonore, et des coussinets en similicuir avec les bords en tissu maillé qui mettent l’accent sur la circulation de l’air et le confort. Le micro utilise une capsule cardioïde à condensateur, et il est possible de le muter en faisant pivoter le bras vers le haut. Le microphone offre l’intelligibilité et la clarté de qualité studio. Le bras flexible permet de garder le micro proche de la bouche, aidant ainsi à rejeter le bruit de fond et à offrir un son clair. Les deux modèles sont livrés avec un câble inamovible de 2 m.

