Formations en ligne gratuites et en direct : Notions de base sur les microphones

En association avec la Sennheiser SoundAcademy, Neumann proposera dans les semaines à venir des sessions de formation en ligne détaillées sur les bases de la technologie des microphones. Au cours de trois ateliers d’une heure, le formateur John McGregor abordera tous les aspects importants des microphones de studio Neumann : En commençant par les principes théoriques les plus importants, en passant par des conseils pratiques et des astuces de mise en œuvre, jusqu’à l’entretien et la maintenance du produit.

C’est l’occasion d’élargir ou de rafraîchir ses compétences et ses connaissances. Les prochaines sessions sont programmées les 17 et 24 avril et seront présentées en anglais. Les candidats intéressés peuvent s’inscrire à l’adresse suivante : https://www.neumann.com/webinars

Pour un récapitulatif de toutes les formations en ligne gratuites proposées par la SoundAcademy de Sennheiser, veuillez consulter le site https://www.sennheiser.com/webinars

Neumann a également créé un nouveau hashtag #AtHomeWithNeumann pour aider à guider ses clients, fans et followers vers le contenu vidéo informatif qui sera disponible pendant la crise du coronavirus. ■