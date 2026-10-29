AtlasIED développe des solutions audio et de communication pour les secteurs de l’éducation, de la santé, des entreprises, de l’hôtellerie, du commerce ou encore des transports. Ses systèmes sont destinés notamment à la diffusion de messages, à la communication et à la sécurité dans des environnements tels que les établissements scolaires, hôpitaux, bureaux, hôtels, commerces, aéroports et gares. La gamme est conçue pour s’intégrer aux infrastructures existantes et s’adapter à différentes configurations.