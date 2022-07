Attention arnaque !

Une tentative d’arnaque à la carte vitale court depuis quelques temps par SMS. Le message, qui semble provenir de l’Assurance Maladie, indique qu’il vous faut renouveler votre carte vitale et vous invite à cliquer sur un lien qui vous conduit vers une page Internet similaire à celle d’Ameli.fr. Il vous est alors demandé d’indiquer vos nom, adresse et coordonnées bancaires afin de payer pour obtenir votre nouvelle carte vitale.

Variante : vous pouvez être contacté par téléphone par quelqu’un qui se fait passer pour votre banquier en tenant de vous faire croire qu’il veut mettre fin à l’arnaque ! Pour ne pas vous faire piéger, sachez que la mise à jour de la carte vitale est gratuite et qu’elle n’est jamais demandée par message puisqu’elle s’effectue toujours via les bornes situées dans les pharmacies ou chez les médecins. Par ailleurs, l’échange sécurisé de vos données avec l’Assurance Maladie ne peut s’effectuer que via la connexion à votre compte Ameli.

Enfin, et c’est du bon sens, votre banquier, même s’il est très dévoué, ne vous appellera jamais le soir ou le week-end. Si toutefois vous avez cédé aux sirènes d’un fraudeur, faites opposition immédiatement. ■