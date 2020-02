Dans la liste des documents « pré-rédigés », une lettre type gratuite et personnalisable, modèle d’attestation de stage à compléter, est disponible sur le site Service-public.fr

Toutes les rubriques nécessaires sont prévues : coordonnées de l’organisme d’accueil et du stagiaire, intitulé de la formation suivie et nom de l’établissement, durée du stage ou encore montant de la gratification versée au stagiaire. Ce formulaire, une fois complété en ligne, pourra ensuite être téléchargé au format PDF, puis imprimé pour signature. ■

Rendez-vous à l’adresse : www.service-public.fr/simulateur/calcul/Attestation_De_Stage