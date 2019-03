ATUC-IR, LA CONFÉRENCE INFRA ROUGE SIGNÉE AUDIO-TECHNICA

Cette offre sans fil vient s’ajouter au système numérique ATUC-50. La technologie infrarouge garantit des signaux confinés aux espaces de la conférence. Avec la technologie hybride, les avantages de l’infrarouge et des ATUC-50 existants peuvent être combinés sans unité centrale supplémentaire. En reliant une ATUC-IRCU à deux ATUC-50CU, il est possible d’obtenir un système de 500 unités de discussion (200 infrarouges et 300 câblées). L’unité ATUC-IRDU est dotée de voyants RVB personnalisables, de deux sorties casques et de deux boutons multifonctions permettant à deux délégués de partager l’unité. Jusqu’à six unités d’interprétation peuvent se connecter et gérer jusqu’à trois langues. ■