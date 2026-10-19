C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Gisèle Clark, survenu le samedi 17 octobre 2026.

Première femme ingénieure du son en France et collaboratrice de SONO Mag, où elle écrivait, Gisèle était également la fondatrice du magazine Réalisason.

Elle s’est battue pendant près de 30 ans contre le cancer, avec cette force de caractère qui ne laissait personne indifférent ! Le monde de l’audio pro a perdu un membre de sa famille.

Gisèle tu vas nous manquer, ton humour, ton énergie… Ainsi que tes connaissances sur l’histoire de la musique, une de tes passions.

Toutes nos pensées accompagnent sa famille et ses proches dans cette épreuve.

Pour rendre hommage à Gisèle :

Cérémonie prévue le jeudi 22 octobre

8h45 – au Crématorium – 27 rue Saint-Jean à Nogent-sur-Oise.

14h30 – Hommage à 14h30 au cimetière du Bois de Bourillon, Jardin des souvenirs, 41 avenue du Maréchal Joffre, à Chantilly.

Ces moments de recueillement sont ouverts à toutes et à tous, merci si possible de confirmer votre présence via ce formulaire :

https://forms.gle/qzvt51s7vW37apG57

Plutôt que des fleurs, une cagnotte au profit de la recherche contre le cancer est proposée, sans aucune obligation, en hommage à Gisèle et à sa lutte contre la maladie.

https://inmemoriam.ligue-cancer.net/fundraisers/emily-clark