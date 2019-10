AUDAC ATEO : LE MONTAGE FACILE

L’Ateo est une gamme de haut-parleurs muraux ou de plafond comprenant trois modèles, 2, 4 et 6” (les deux derniers intègrent un tweeter 1”). Les versions 16 ohms sont disponibles pour les Ateo 2, 4 et 6, tandis que les Ateo 4 et 6 intègrent un transformateur de ligne 100 V.

Au-delà des qualités audio de la marque, les points forts se résument à une installation facilitée par le système breveté et innovant CleverMount, qui libère les mains de l’installateur et lui permet de faire facilement glisser le haut-parleur dans son support. Le HP peut être incliné dans n’importe quelle direction horizontale ou verticale avec une simple vis Allen, cachée sous le logo Audac de la grille avant. ■