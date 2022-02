La série CEP est constituée d’amplificateurs de classe D professionnels multicanaux 70/100 V à faible puissance logés dans un rack 1U. Elle se décline en deux modèles, le CEP408 offre quatre canaux et dispose d’une puissance de sortie de 80 W, et le CEP803 offre huit canaux et dispose de 30 W. Les connexions s’effectuent à l’aide de connecteurs terminal block à trois broches pour les entrées, et de connecteur terminal block à quatre broches pour les sorties. Les amplificateurs CEP sont conformes à la norme Energy Star et refroidis de manière passive. ■