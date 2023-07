Lors de ses webinaires live, Audac présente son système de son de la famille Atellio. Au cours de ces sessions vous seront proposées des explications sur les fonctionnalités et les avantages de cette famille de produits. Après cinq ans de R&D, la gamme de solutions audio en réseau se veut flexible et facile à utiliser, évolutive, et adaptable à tout type de projet.