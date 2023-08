Cette année, la tournée AUDAC Inspire Tour s’arrête dans plus de 130 villes dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant aux sessions prévues à Paris, Nantes et Lyon pour découvrir et participer aux démonstrations des solutions AUDAC.

Organisés par Algam Entreprises, ces événements vous permettront de découvrir les dernières solutions AUDAC et notamment la famille Atellio.

Programme :

– Pourquoi AUDAC ?

– Trouvez la solution adaptée à votre projet

– Présentation d’AUDAC TouchTM

– Présentation du programme partenaire AUDAC

– Démonstration des enceintes

– Formation Atellio (optionnel)

Les événements auront lieu de 09h30 à 17h00 et seront animés par les équipes Algam Entreprises dans trois villes :

– Paris, le 12 septembre :

https://education.audac.eu/be-en/AUDAC-inspire-tour/sign-up/paris—12-09-2023

– Nantes, le 20 septembre

https://education.audac.eu/be-en/AUDAC-inspire-tour/sign-up/nantes—20-09-2023

– Lyon, le 4 octobre

https://education.audac.eu/be-en/AUDAC-inspire-tour/sign-up/lyon—04-10-2023

Attention : inscription obligatoire