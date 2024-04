Les Ateo4M sont équipées d’un HP de 4’’ et les Ateo6M d’un HP de 6’’, toutes deux munies d’un tweeter de 1’’, pour une réponse en fréquence plate. Elles sont IP66 et anticorrosion, certifiées salt spray sur 720 h et résistantes aux UV. Orientables et inclinables, elles sont dotées du système d’attache CleverMount+ qui facilite l’installation.