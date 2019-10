AUDAC SOLUTION PLUG AND PLAY

Le module SourceCon NMP40 est un lecteur audio réseau destiné à diffuser du contenu audio en streaming issu d’un ordinateur ou d’un appareil mobile directement sur un système audio professionnel. Ce lecteur est compatible avec les services tels qu’Apple Music, DLNA, Tunify et Spotify Connect. Le NMP40 évite par ailleurs les interruptions imprévues et maintient des taux d’échantillonnage élevés. Une fois le module Plug and Play inséré, il est instantanément installé, détecté et prêt à fonctionner. S’il est connecté au réseau, il sera automatiquement détecté sur un périphérique mobile ou un ordinateur. Une possibilité de le choisir comme périphérique de sortie est offerte à l’utilisateur. ■