Audac SQM, amplis quatre canaux

Destinés aux usages fixes ou mobiles, les amplis SQM sont disponibles en puissances de 350, 500, 750 et 1 250 W. Le processeur DSP combiné à l’écran LCD 2,5» permet un accès intuitif aux fonctions. Il propose des filtres Butterworth, Bessel et Linkwitz-Riley avec atténuation sélectionnable qui peut être configurée en tant que passe-bande bas/haut et un égaliseur sept bandes avec fréquences et facteurs Q réglables. Un délai et un traitement dynamique des basses sont aussi proposés. La protection des haut-parleurs est assurée par un limiteur de puissance configurable. En entrée, une interface Dante est disponible en option. ■