AUDAC TOUCH 2 EN VERSION 2.5

Cette application destinée aux écrans tactiles intègre de multiples nouvelles fonctions et permet de gagner en efficacité. L’une des avancées majeures est la refonte totale des fonctions de configuration WaveDynamics, désormais directement accessibles depuis l’application. Autre point important parmi les avancées, la possibilité de réaliser ses configurations hors ligne. Un autre exemple ? Le contrôle et la configuration directe depuis Audac Touch des amplis SMA et SMQ, et la visualisation des températures internes des séries PMQ, SMA et SMQ des amplificateurs Audac. Les échanges avec les amplis sont possibles à condition que ces derniers soient associés à un module ANI44XT Dante. ■