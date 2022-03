Audac VEXO110, VEXO112 et VEXO115

La gamme des enceintes Audac VEXO s’est étendue avec trois modèles aux formats 10’’, 12’’ et 15’’qui seront déclinés en versions actives et passives. En contreplaqué avec grille en acier, elles possèdent une large poignée ergonomique facilitant leur manipulation. Les 10 points d’accroche de type M10 ainsi que le puits de 35 mm offrent plusieurs possibilités d’installation, et le support Clever U permet de monter les enceintes horizontalement ou verticalement. Ces modèles polyvalents conviendront aux intégrateurs recherchant des enceintes en utilisation 100 V, ainsi qu’aux prestataires. Compatible Audac Touch 2. ■