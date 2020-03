AUDAC WX MK2

Succédant aux WX, les versions MK2 reprennent les caractéristiques qui ont assuré le succès de leurs aînées et y ajoutent des spécificités destinées aux installateurs, particulièrement en termes de praticité et de fiabilité. Les connecteurs des versions d’intérieur deviennent ainsi des borniers quatre points, ce qui simplifie le montage. Côté enceintes d’extérieur, la lyre et la grille sont désormais réalisées en aluminium, afin de réduire la corrosion. Tous les modèles disposent aussi du logo Audac pivotable, qui ajoute une touche finale à l’élégance de l’installation. Pour mémoire, les enceintes sont disponibles en 100 V et basse impédance, avec un connecteur AWX5 étanche en version outdoor. ■