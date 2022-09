Audient ASP4816-HE

Ce modèle compact fête ses dix ans de production avec une version HE, pour Heritage Edition. Évolution esthétique, mais aussi électronique avec une sortie casque de qualité monitoring, un traitement du bus de mixage typé vintage, avec transformateur et traitement low bump et hight lift, un bus de compression ajoutant une signature analogique supplémentaire au signal, un commutateur au pied pour le talkback, un VUmètre de réduction de gain, un potentiomètre de master entièrement métallique et un accoudoir en bois sombre façonné à la main. La console garde les 48 entrées dont 16 au niveau micro que l’on trouve dans le modèle ASP8024-HE. ■