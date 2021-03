AUDIENT EST PASSÉ EN 2021

En ce début d’année, Audient arbore une nouvelle identité visuelle et un site web associé. Il présente également les Mark II, deux interfaces audio iD4 et iD14 MKII, et un pack d’enregistrement EVO 4 by Audient. Les iD4 bénéficient, entre autres, d’une plage dynamique de 126 dB et 120 dB sur les convertisseurs numériques et les convertisseurs analogiques. L’iD14 MKII est alimentée par bus via USB 3.0 et possède une double sortie casque, deux sorties ligne et une connexion USB-C. En parallèle, Evo by Audient lance un pack d’enregistrement, qui comprend l’interface audio Evo 4,le micro à condensateur à large diaphragme SR1 et le casque de monitoring SR2000, les câbles de ce pack « plug and play » prêt à l’emploi et l’application gratuite depuis un ordinateur, Evo Control App. ■