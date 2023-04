Audient iD24

Audient présente son interface audio iD24 : 10in/14out.

De conception entièrement métallique, elle est alimentée via une connexion USB-C. Elle bénéficie de l’ajout de deux sorties casque, de quatre sorties ligne et d’un mélangeur logiciel dédié à faible latence. On trouvera en façade, par entrée, un commutateur +48 V, un atténuateur -10 dB, un filtre coupe-bas 80 Hz et un vumètre.

Elle est équipée de deux préamplis micro de classe A, d’une entrée d’instrument JFET indépendante, d’une entrée et sortie ADAT, de trois touches de fonction définies par l’utilisateur, d’une sortie Word Clock et de deux inserts d’effet. Convertisseur 24 bits/96 kHz.