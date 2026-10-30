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Audient lance Horizon

30 Oct 2026 | News Son

19 SONOMAG NEWS Horizon Range Artistic

Cette gamme d’interfaces audio Thunderbolt 3 pour studios professionnels comprend trois modèles : Horizon 8P, 16 et 32, avec conversion 32 bits et une latence aller-retour annoncée à 0,99 ms à 192 kHz. Le système peut évoluer jusqu’à 200 × 200 E/S avec quatre unités chaînées. La version 8P intègre huit préamplis Console Mic Preamps avec impédance variable Orbit Control, tandis que les Horizon 16 et 32 privilégient les configurations hybrides avec respectivement 32 et 64 canaux d’E/S analogiques sur connecteurs DB25. Tous disposent d’Adat pour l’extension des E/S numériques, de Word Clock sur BNC pour la synchronisation, et sont logés dans un châssis 1U tout métal à refroidissement passif, sans ventilateur.

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