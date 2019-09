Audient enrichit son offre logiciels ARC en y ajoutant le synthé virtuel Retrologue 2 de Steinberg. Ce synthétiseur polyvalent et intuitif émule le son chaleureux et épais des synthés analogiques classiques. Il possède trois oscillateurs analogiques virtuels, un ensemble de filtres, un arpégiateur polyvalent, un système de modulation et un rack d’effets. ■