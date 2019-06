Le fabricant britannique présente un module de contrôle de systèmes de monitoring audio. Quatre entrées stéréo analogiques aux formats variés, des entrées numériques optiques et coaxiales SPDIF, et même une entrée au niveau micro, poussent la polyvalence de l’interface. Côtés sorties, on peut relier plusieurs systèmes de haut-parleurs, plus des subs. ■