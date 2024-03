Audient Oria,interface audio & monitoring

Voici une interface audio et un contrôleur de monitoring tout-en-un, conçus spécifiquement pour les réseaux d’enceintes, de la stéréo aux différentes configurations immersives jusqu’aux 9.1.6. Oria intègre une connexion USB-C, 16 sorties jack TRS et AES (subD), deux sorties stéréo symétriques, deux sorties casque indépendantes, deux préamplis/lignes micro Audient, ainsi qu’une E/S BNC Word Clock, 16 entrées ADAT et 16 entrées AoIP Dante via carte optionnelle pour toute application professionnelle d’enregistrement et de mixage. Oria permet aux utilisateurs de créer jusqu’à 32 profils de calibrage personnalisés (préréglages) pour n’importe quel format de monitoring.