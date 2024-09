Réseautage avec Audinate

En juin dernier, Audinate organisait l’événement Dante by Design, en partenariat avec le distributeur Algam. Après Londres et Dubaï, c’était au tour de Paris d’accueillir la première édition francophone. Animée par des conférences et un barbecue, cette journée permit d’aborder les technologies audio dans un cadre très convivial.

L’événement s’est déroulé au cœur de Paris à l’hôtel Les Halles, réunissant des centaines de professionnels du secteur. Après une brève introduction des solutions Audinate et du partenaire Algam, place était faite aux workshops.

Les thématiques abordées étaient variées, traitant des cas d’applications dans de multiples domaines d’activités (live, broadcast, intégration). Audinate et Algam étant tous deux présents sur ces marchés, il était pertinent qu’elles s’associent autour de ces problématiques.

Néanmoins il ne s’agissait pas d’un événement promotionnel. Dante by Design était surtout fédérateur, mettant en avant un panel de professionnels prônant l’innovation.

Si le réseau audio était évidemment au centre du débat, alimenté par des spécialistes, des thématiques innovantes étaient traitées, telle l’acoustique active.

Le programme très éclectique mettait en lumière la diversité de nos métiers tout en pointant la convergence de certains outils technologiques, comme le réseau.

Si ce rendez-vous était placé sous la coupe de l’audio sur IP, il faut bien avouer qu’il abordait surtout les nouveaux usages et tendances. Un point très bien traité par l’intervenant Christian Aliot, qui a retracé l’évolution des infrastructures et des productions au cours de ces vingt dernières années à l’université de Rennes.

Cette journée était l’occasion d’ouvrir les échanges entre les équipes d’Audinate et les utilisateurs finaux, là où, habituellement, les fabricants et leurs distributeurs font systématiquement les intermédiaires avec l’environnement Dante. Un moment qui mériterait d’être réitéré régulièrement tant il met davantage l’accent sur les utilisateurs que les fabricants.