audinate SITE WEB EN FRANÇAIS

Audinate a annoncé la traduction en français d’une grande partie de son site web, incluant la navigation du site, les informations sur les produits software et hardware d’Audinate, les fiches technique des produits, les pages et formulaires d’assistance, de nombreuses études de cas et des informations générales sur Audinate et Dante Audio Networking. Retrouvez également une liste des téléchargements traduits en français sur la page « plan du site » et les formations à la certification Dante proposés en français depuis deux ans. D’autres contenus seront prochainement, et régulièrement, mis à disposition dans la langue de Molière. ■