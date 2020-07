AUDIO DESIGN DESK 1.2

L’éditeur annonce une nouvelle version gratuite de ses outils de conception audio pour la narration visuelle et des mises à jour de l’ensemble des produits existants. La version 1.2 comporte plus de 500 éléments de conception sonore ainsi que 2 000 effets et compositions musicales. Une petite visite s’impose pour découvrir les tutoriels et la simplicité d’utilisation des outils. Rendez-vous sur www.add.app ■