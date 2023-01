Audio Precision APx500 en version 8.0

La version 8.0 présente des optimisations des performances logicielles qui réduisent les calculs inutiles et accélèrent l’exécution des séquences. Il en résulte des gains de temps significatifs pour les tests et un reporting beaucoup plus rapide des mesures telles que le THD+N. « La force d’Audio Precision réside dans la fourniture de logiciels d’analyse et de mesure audio d’élite, ainsi que d’une large gamme de modules, d’options et d’accessoires pour prendre en charge la mesure audio analogique et numérique, ajoute Dan Knighten. Notre version 8.0 vise à donner aux ingénieurs les outils dont ils ont besoin pour soutenir leurs processus de conception et de fabrication de produits innovants. » ■