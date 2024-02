Audio Precision APx516B

Cet analyseur modulaire et abordable renforce l’engagement d’AP dans les tests audio électroniques. Conçu pour la R&D, les essais de production et d’autres applications d’ingénierie audio, l’APx516B propose des tests audio analogiques et numériques complets. L’une des principales caractéristiques de l’APx516B est sa capacité à faire le lien entre les analyses audio analogiques et numériques, reflétant ainsi la diversité du paysage audio actuel. Il est soutenu par la réputation de précision et d’accessibilité d’Audio Precision. Avec une garantie standard de trois ans, une extension optionnelle de cinq ans et un étalonnage accrédité ISO 17025, l’APx516B est prêt à changer la donne.