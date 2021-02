AUDIO PRECISION APX517B

Ce générateur analyseur tout en un se destine aux mesures en bureau d’études, unités de fabrication et de contrôle. Il permet les tests électroacoustiques des haut-parleurs, micros, casques et écouteurs audio. Il propose une solution d’un rapport qualité/prix étudié, optimisant les opérations en intégrant des amplificateurs de puissance pour haut-parleurs et casques, l’alimentation fantôme pour micros, un générateur de signaux et un analyseur multicritère de la qualité universellement respectée des analyseurs de la série APx. Des interfaces aux divers formats numériques tels que le Bluetooth ou le HDMI sont disponibles pour répondre à tous les besoins. L’APx517B est livré calibré suivant la norme ISO/IEC 17025. ■