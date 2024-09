Le fabricant de microphones Telefunken Elektroakustik allie style et son vintage à la fiabilité moderne. Pour conjuguer innovation et performances, Telefunken a créé sur son site du Connecticut, aux États-Unis, le Final Listening and Test Space (FLATS). Cet environnement de test est conçu pour répondre aux normes rigoureuses de contrôle de la qualité du matériel. ll comprend une suite de trois salles avec une réduction de bruit de 45 dB entre les pièces.

Chaque salle a une fonction spécifique : test des composants critiques, écoute silencieuse/isolement et test final. Cette installation nécessitait des microphones de référence et un banc de mesure avancé pour s’assurer que toutes les procédures respectent les normes strictes du laboratoire. L’équipe avait besoin d’une solution garantissant des résultats de test reproductibles et précis, en conservant des configurations identiques de la R&D à la production.

Telefunken avait également besoin de résultats de tests visuels pour montrer à ses clients la précision des résultats dont la réponse en fréquence et la distorsion. Le fabricant a donc établi un partenariat avec Audio Precision (AP) et GRAS Acoustics sous la marque Axiometrix Solutions. Ils ont choisi les analyseurs acoustiques de la série APx517B, le logiciel APx500, les analyseurs de la série APx515B et les microphones GRAS 40PP pour leur nouvelle installation. AP a fourni une formation complète.

En adoptant la solution d’AP, Telefunken a obtenu l’exactitude, la facilité d’utilisation et la précision qu’il recherchait dans son nouveau laboratoire d’essai, ainsi que des données visuelles complètes. En outre, la collaboration avec AP permet des améliorations continues du logiciel.