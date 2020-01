AUDIO PRÉCISION ÉTEND LE NOMBRE DE CANAUX MESURABLES

Associé aux générateurs analyseurs APx500 (séries APx555, APx52x et APx58x), le module PDM 16 permet d’étendre le nombre de canaux de mesure à 16. Une fonctionnalité particulièrement intéressante dans les dispositifs qui utilisent simultanément pour les mesures de multiples micros. La précision de phase entre les canaux est excellente, et tous les signaux sont échantillonnés indépendamment sur une base de worldclock commune. Le câble, fourni à la longueur souhaitée par l’utilisateur, peut atteindre 10 m sans aucune altération du signal. La qualité du produit autorise les mesures dans les conditions les plus exigeantes, telles que les chambres anéchoïques. ■