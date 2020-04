AUDIO-TECHNICA AGRANDIT SA SÉRIE 3000

L’ATW-R3210N est un récepteur connecté doté d’un port réseau. Avec l’application macOS/Windows Wireless Manager, il est possible, à distance, de configurer, contrôler et surveiller les systèmes de microphone sans fil Audio-Technica dotés d’une interface réseau grâce à un éventail de fonctions, comme la détection autonome des matériels de la marque. Autre actions possibles : édition de l’inventaire, coordination des fréquences, surveillance au travers du suivi en direct des paramètres (niveaux AF, RF, batterie) et puissance transmise des appareils Audio-Technica connectés avec la possibilité de gérer l’affichage par regroupement de ces périphériques. ■