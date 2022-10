Audio-Technica AT-LPW50BTRW

L’AT-LPW50BTRW intègre des fonctionnalités améliorées et une connectivité sans fil. Cette élégante platine vinyle est manuelle et fonctionne avec un entraînement par courroie. Le modèle permet de se brancher en filaire ou bien d’appairer sans fil aux enceintes ou casques Bluetooth. Il est équipé de la cellule AT-VM95E Dual Moving Magnet noire, avec le diamant elliptique de 0,3 x 0,7 mm. La cellule est compatible avec les pointes de lecture de la série VM95. L’AT-LPW50BTRW dispose d’un plateau antirésonance en MDF de 30 mm d’épaisseur, avec un placage en bois de rose (palissandre). Un moteur servocommandé équipé de capteurs garantit une vitesse de rotation constante du plateau en 33-1/3 et 45 tr/min. ■