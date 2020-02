AUDIO-TECHNICA AT-LPW50PB

Cette platine vinyle manuelle à entraînement par courroie, conçue pour une reproduction sonore haute-fidélité des vinyles, est équipée d’un plateau anti-résonance de 30 mm d’épaisseur en fibre de bois à densité moyenne, avec une finition noir laqué ”Piano”, pour empêcher le Larsen basse fréquence, et d’un moteur à servocommande pour une vitesse de rotation constante en 33 et 45 tours/minute. Elle est dotée d’un bras de lecture droit en fibre de carbone et levier à amortissement hydraulique avec réglage d’antipatinage. La cellule à double aimant mobile VM95E est montée sur le porte-cellule universel AT-HS4. Cette cellule possède une pointe elliptique de 0,3 x 0,7 mil, compatible avec toute la gamme de diamants VM95. ■