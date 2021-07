AUDIO-TECHNICA AT-PEQ30

Ce préamplificateur phono est compatible avec les platines vinyles qui utilisent des cellules VM (double aimant), MM (aimant mobile) et MC (bobine mobile). Compact et doté d’un revêtement métal avec façade en aluminium, le boîtier en alu garantit l’isolation contre les interférences radio et électroniques. Des entrées sur FET garantissent un faible bruit lorsque le matériel est utilisé avec un circuit de préampli phono à boucle de contre réaction. Il dispose d’entrées RCA plaquées or. En façade, le bouton alimentation se partage l’affiche avec un commutateur MM/MC. Afin d’éviter les perturbations radio électriques, l’alimentation est déportée sur un adaptateur externe, qui se raccorde à l’AT-PEQ30 par une prise 15 V. ■