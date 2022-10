Audio-Technica AT2020USB-X

Le microphone USB à condensateur cardioïde AT2020USB-X est conçu pour les podcasters, streamers et créateurs de contenu à la maison. Il bénéficie des mêmes caractéristiques que l’AT2020, et il est doté d’un port USB-C permettant de le brancher à un ordinateur sans carte son. La captation directionnelle du microphone permet se concentrer sur la source sonore, et le convertisseur A/N offre une fréquence d’échantillonnage allant jusqu’à 96 kHz en 24 bits. L’AT2020USB-X dispose d’une sortie casque intégrée avec contrôle du volume pour maîtriser le signal du microphone sans latence, d’une commande de mixage permettant le mélange de l’audio du microphone avec l’audio de l’ordinateur, et d’un bouton mute. ■