AUDIO-TECHNICA AT2040

Conçu pour le podcast, l’AT2040 est un microphone dynamique doté d’une capsule hypercardioïde offrant une isolation de la source sonore et une rejection hors axe. Afin d’atténuer les bruits indésirables, il dispose d’une suspension antichoc intégrée qui réduit les vibrations transmises par un éventuel support. Sa bonnette multicouche combine un filtre non tissé et un maillage en mousse pour filtrer les pops. Il est doté d’une sortie XLR qui se connecte à une entrée microphone analogique traditionnelle depuis les interfaces informatiques home studio jusqu’aux consoles de mixage professionnelles. Sont inclus avec le micro, une pince pivotante, un adaptateur fileté 5/8”-27 vers 3/8”-16 et une pochette souple de protection. ■