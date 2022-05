Audio-Technica ATH-CKS50TW

Les écouteurs sans fil ATH-CKS50TW associent une technologie acoustique avancée avec un ajustement confortable, tandis qu’une batterie haute capacité offre jusqu’à 20 heures d’autonomie (jusqu’à 50 heures avec le boîtier de chargement). Les transducteurs Solid Bass de 9 mm HD TWS font la promesse de basses profondes. La fonction effet local du modèle CKS50TW permet également d’entendre sa propre voix pendant les appels pour des conversations plus naturelles. Dotés de boutons de commande intégrés, ils bénéficient d’un indice de protection JIS équivalent à IPX4, sont personnalisables via l’application Connect d’Audio-Technica et sont associés à la technologie 360 Reality Audio de Sony. ■