Audio-Technica ATH-GL3

e casque de jeu ATH-GL3, de conception fermée, permet d’entendre et de ressentir chaque instant de l’action. Léger et filaire, il est équipé d’un microphone amovible ainsi que d’un réglage du volume et d’un interrupteur mute pour un contrôle pratique. Compatible avec les consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox X, les ordinateurs portables, de bureau et d’autres dispositifs. ■