Cette déclinaison du ATH-M50x propose un contrôle de directivité de la prise de son de la voix par double microphone, le couplage Bluetooth multipoint, qui permet de se connecter à deux appareils à la fois, un mode faible latence et la compatibilité avec les codecs audio de haute qualité. On peut même utiliser ses propres EQ d’écoute via l’appli A-T Connect. ■