Ce casque sans fil à réduction de bruit est doté d’une autonomie allant jusqu’à 90 h d’utilisation continue. Il possède des fonctions avancées telles qu’une réduction de bruit numérique hybride, la fonction Hear-Through pour rester conscient de votre environnement, et un appairage multipoint. Ses coques pivotantes permettent un positionnement à plat et il est équipé de transducteurs de 40 mm.

Un microphone est intégré, des boutons tactiles sur l’une des coques permettent un contrôle du volume, de la lecture et d’un mode faible latence. L’ATH-S300BT est compatible avec Siri et Google Assistant, et est livré avec un câble de 1,2 m (micro et commandes intégrés) pour une utilisation via une connexion filaire standard.