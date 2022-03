Audio-Technica ATND1061DAN

Ce microphone de plafond à faisceau dynamique dispose de six canaux de sortie individuels, permettant 32 zones de captation personnalisables, même en mouvement, et pouvant se faire selon leur degré de priorité. Le logiciel Digital Microphone Manager permet de définir la pièce, de créer les zones de captation, d’exclusion et de suivi dynamique, et de régler les paramètres audio. Pour les installations sans périphérique externe de traitement du signal, l’ATND1061DAN embarque un DSP, incluant des fonctions de mixage automatique, d’annulation d’écho acoustique, de réduction de bruit, de contrôle de gain automatique, ou encore des EQ quatre bandes. Compatible Dante, l’ATND1061DAN dispose de deux ports réseau. ■