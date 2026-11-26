Audio-Technica lance le BP880R, un microphone de contact à capteur piézoélectrique destiné à capter les impacts et vibrations de surface, notamment pour la retransmission d’événements sportifs. Peu sensible aux sons aériens, il limite la captation du bruit ambiant. Son boîtier en laiton DZR traité anticorrosion et son câble étanche lui permettent une immersion jusqu’à 1 m pendant 30 min (IPX7), ainsi qu’une installation dans la glace ou le sol. Fonctionnant par alimentation fantôme, il intègre un préamplificateur et dispose d’un câble fixe de 20 m à sortie symétrique basse impédance, extensible par câble symétrique.