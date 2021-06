AUDIO-TECHNICA DISTRIBUE OPTIMAL AUDIO

Optimal Audio, marque d’installation audio du groupe Focus-rite, est désormais distribué par Audio-Technica Europe dans 17 pays, en Europe et au Maghreb. La distribution des produits Optimal Audio sera notamment accessible en France, en Belgique, au Luxembourg, en Algérie et au Maroc. La vocation de la marque est de proposer une solution complète de contrôle, d’amplification et de haut-parleurs pour les installations commerciales de petite et moyenne taille, en mettant l’accent sur la gestion multi-zone. ■

Pour toute information complémentaire : https://distribution.audio-technica.eu/fr/