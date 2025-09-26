Fin juin Le Revellata, nouveau bar-restaurant italo-corse, a ouvert aux Halles de Laval. Corentin Deleplancque (Espace Music Le Mans), sollicité pour installer une sonorisation à la hauteur du lieu, a opté pour une solution Audio-Technica/Optimal Audio. Grâce au Zone8, sept zones ont été créées, des presets permettent de basculer d’une simple sonorisation d’ambiance à une configuration concert, et son interface de contrôle conviviale facilite la gestion quotidienne. Consolidée par le système de micros HF 3000 et les enceintes Cuboid, la solution délivre un son de haute qualité qui sait s’adapter à toutes les situations. Optimal Audio est distribué en France par Audio-Technica.