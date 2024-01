Audio-Technica et Optimal Audio sonorisent Le Mezo

ont terminé la rénovation de l’endroit. La solution Audio-Technica et Optimal Audio a été déployée afin de sonoriser ce lieu de prestige et de s’adapter aux différents événements. Au-delà de la qualité sonore, l’adaptabilité de la solution à un prix abordable, la simplicité d’exploitation via une tablette, la pluralité des interfaces tels que la gestion HDMI et la possibilité de différencier les zones par leur utilisation et leur fonctionnement, en ont fait leur choix de prédilection. Installation par Arnaud Boissiere et son équipe Liven’up.